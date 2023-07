Motorista morre atropelado por caminhão enquanto trocava pneu na BR-277

Um homem morreu atropelado na altura do Km 66 da BR-277, no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (14). A vítima estava trocando o pneu de uma caminhonete, no acostamento da rodovia, quando foi atingida por um caminhão, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do repórter Tiago Silva, da RICtv, o caminhão seguia em direção a Curitiba, quando bateu contra a caminhonete estacionada. O caminhão chegou a arrastar a caminhonete por alguns metros, devido a força do impacto da colisão.

O veículo ficou destruído e o motorista, que estava a pé ao lado do carro, não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

14 jul 2023, às 14h22.

Daniela Borsuk

Fonte:ricmais.com.br