Ciclone extratropical causa danos em Curitiba: previsão de vendaval

Um ciclone extratropical passou pela região sul do Brasil, causando fortes ventos e chuvas intensas no Paraná e em Curitiba. Durante a noite de quarta-feira (12) e madrugada de quinta-feira (13), a capital foi atingida por ventos de até 80 km/h, resultando em várias quedas de árvores em diferentes partes da cidade. Muitos bairros estão sem energia devido aos danos na fiação. A previsão do tempo para Curitiba indica a continuação dos ventos fortes nesta quinta-feira, com rajadas de até 78 km/h. O Inmet emitiu um alerta laranja para a região (veja mais abaixo).

Os bairros mais afetados em Curitiba foram: Xaxim, Tarumã, Vila Izabel, Bacacheri, Batel, Cascatinha, Água Verde, Ganchinho, Hauer, Umbará, Santa Felicidade, Boqueirão, Tingui e Centro.

A Copel informou que 178 mil unidades consumidoras estão sem energia no Paraná, sendo 95 delas em Curitiba. A prefeitura de Curitiba relatou que a precipitação acumulada foi de 11,2 milímetros, mas os ventos fortes causaram muitos estragos. Na Rua Professor Francisco Basseti Jr, em Santa Felicidade, uma árvore caiu e derrubou um poste, deixando a região sem energia e representando um grande perigo para os pedestres. Houve também a queda de uma árvore no Passeio Público, na Rua Presidente Faria.

A prefeitura registrou a queda de nove árvores em vias públicas nos seguintes locais: Rua Tenente Antônio Pupo (Xaxim), Rua Frei Orlando, 1280 (Tarumã), Rua Tabajaras, 226 (Vila Izabel), Rua Doutor Euríco César de Almeida, 241 (Bacacheri), Rua Dr. Carlos de Carvalho (Batel), Rua Professor Francisco Basseti Júnior, 500 (Cascatinha), Rua Castro, 47 (Água Verde), Avenida Monteiro Tourinho, 401 (Tingui) e Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 370 (Centro). Também houve o registro de destelhamento na Rua Jornalista José Pedro dos Santos Pedrinho, 715 – Ganchinho – Bairro Novo. A prefeitura ofereceu lonas para uma família que teve problemas na Rua das Carmelitas, 471, bairro Hauer. Além disso, houve a queda de fiação em Santa Felicidade e na Rua Nicola Pellanda, 7150, na região do Umbará.

O ciclone extratropical causou rajadas de vento em diferentes bairros de Curitiba. Confira abaixo a velocidade do vento em cada um deles:

Bairro Novo: 22 km/h

Boa Vista: 21,2 Km/h

Boqueirão: 23 Km/h

Centro: 15 Km/h

Pinheirinho: 16,56 Km/h

Portão: 26,3 Km/h

Santa Felicidade: 30 Km/h

Tatuquara: 27 Km/h

Em caso de problemas, é importante acionar os órgãos responsáveis. A Prefeitura Municipal de Curitiba, juntamente com as equipes da GMC, servidores públicos e agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais, estão em alerta para possíveis ocorrências. Os telefones de emergência são: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).

O Inmet emitiu um alerta laranja para ventos fortes, com velocidades que podem chegar a até 100 km/h. A metade sul do Paraná, incluindo Curitiba, está sob esse alerta de perigo de vendaval. O alerta é válido até o meio-dia desta quinta-feira e prevê ventos variando entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos em edificações e plantações.

Fonte:www.tribunapr.com.br