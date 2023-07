Estudantes de moda incorporam peças do Disque Solidariedade em sessão de fotos do Boqueirão Fashion

Seleção de looks para o Boqueirão Fashion. Foto: Sandra Lima

A Fundação de Ação Social (FAS) recebeu, nessa quarta-feira (12/7), sete equipes de estudantes de Design de Moda para selecionar roupas do Disque Solidariedade que serão usadas em uma sessão de fotos nos principais pontos turísticos de Curitiba.

As fotografias serão expostas durante o Boqueirão Fashion – Semana da Moda de Curitiba, como parte da programação do evento, que será realizado de 24 a 28 de julho, na Rua da Cidadania Boqueirão. A exposição poderá ser vista no primeiro dia do evento, a partir das 19h30.

A chamada Exposição FAS reunirá fotografias, com tamanho 3×3 metros, e que serão expostas na passarela do evento. A estimativa é que pelo menos 600 pessoas prestigiem a mostra.

De acordo com o diretor-geral do Boqueirão Fashion, Junior Gabardo, a Exposição FAS será realizada por talentosos produtores de moda em início de carreira. “As fotografias vão capturar locais emblemáticos da cidade e apresentar modelos vestindo roupas doadas à FAS. Nosso objetivo é incentivar um debate sobre a importância de realizar doações conscientes de produtos de vestuário”, explicou.

Qualidade das peças

As estudantes puderam escolher os looks entre mais de 150 peças pré-selecionadas pelo Disque Solidariedade, serviço da FAS que recebe doações da população e repassa para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Algumas delas, inclusive, ainda com etiquetas e sem uso.

O professor e produtor executivo do Boqueirão Fashion, Robson Schultz, destacou a qualidade das peças selecionadas para o evento. “São peças de alta qualidade, comparáveis às encontradas em lojas de shopping, e a utilização delas na produção fotográfica vai ajudar a ressignificar o olhar sobre a beleza e agregar maior valor às peças”, disse.

Moda na cidade

O Boqueirão Fashion é promovido pela Prefeitura de Curitiba com o objetivo de valorizar a cadeia produtiva da moda na cidade. Realizado anualmente, o evento conta com a participação de estudantes de diversas áreas, profissionais da moda, instituições de ensino, cultura e da comunidade em geral.

Durante o Boqueirão Fashion são oferecidas várias atividades, incluindo residências artísticas, desfiles de moda, exposições, encontros da cadeia produtiva da moda e oficinas educativas.

A entrada no evento é gratuita e os ingressos devem ser retirados na Rua da Cidadania do Boqueirão.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:www.bemparana.com.br