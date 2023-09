Prefeitura de Curitiba realiza obras para garantir segurança e conforto em área de lazer no Pinheirinho

Caminhadas diárias no Pinheirinho ganham mais segurança e conforto

As amigas Teresa Taborda Ribas, 65 anos, e Vilma de Souza Nunes, 73, moradoras do Pinheirinho, agora poderão desfrutar de caminhadas diárias mais seguras e confortáveis. Recentemente, o departamento de Parques e Praças da Secretaria Municipal do Meio Ambiente iniciou as obras para a criação de uma nova área de lazer ao lado do Bosque Monte Sião, local onde elas costumam caminhar.

A nova área de lazer contará com um parquinho com playground para crianças, áreas de remanso, uma pista de caminhada de 200 metros e cercamento com telas em todo o bosque. Essas intervenções foram solicitadas pela comunidade durante as reuniões do Fala Curitiba, programa de consultas públicas da Prefeitura, realizadas no primeiro semestre deste ano no Pinheirinho.

O diretor de Parques e Praças, Giovando Amorim Romanine, estima que os serviços terão duração de aproximadamente três meses. “Estamos cercando o bosque devido às reclamações da população sobre o descarte irregular de resíduos no local”, explicou Romanine.

Atualmente, estão em andamento os trabalhos de limpeza para a construção da pista de caminhada e do parquinho, além da poda de árvores. A cancha de areia e os aparelhos da academia ao ar livre da praça em frente ao bosque também receberão manutenção pela Prefeitura de Curitiba. “Vamos colocar areia nova na cancha, criar áreas de remanso ao lado da quadra e realizar uma reforma geral neste espaço público”, afirmou Evaldo Carneiro, fiscal do Meio Ambiente.

Mais segurança para os moradores

Teresa Taborda Ribas, que mora a duas quadras do bosque, está animada com as obras da Prefeitura. “Antes, havia muito lixo e sujeira aqui. Com essa nova área de lazer, espero que as pessoas se conscientizem para cuidar melhor do bosque”, contou Teresa.

O Bosque Monte Sião, localizado na rua de mesmo nome, no Pinheirinho, possui imponentes araucárias e diversas árvores nativas. Além de proporcionar conforto térmico aos moradores das ruas próximas, o bosque serve como abrigo para a fauna local.

Vilma de Souza Nunes acredita que as melhorias motivarão mais pessoas a se exercitarem no local. “Aqui é bom para caminhar, e com as melhorias, será ainda melhor”, afirmou.

