Ideias inovadoras para a educação ambiental em período integral: confira os destaques do evento Florescer

Ideias inovadoras para as práticas de educação ambiental no período integral

Esse foi o tema do evento Florescer, organizado pela Secretaria Municipal da Educação nesta quinta-feira (28/9).

A programação contou, no período da manhã, com a palestra Mobilidade Sustentável na Cidade Educadora, proferida pela professora doutora Simone Aparecida Rechia, além da exposição de práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras Camila Renata Texeira de Souza da Silva (Escola Municipal CEI Érico Veríssimo, no Boqueirão) e Giane Pereira da Costa Silva (Escola São Miguel, na CIC). O encontro foi no Edifício Delta.

De tarde foram ofertadas oficinas e trilhas na Escola Municipal de Sustentabilidade, com a participação de 120 estudantes das escolas municipais CEI Carlos Drummond (Sítio Cercado), Jornalista Arnaldo Alves da Cruz (Alto Boqueirão), Michel Khury (Uberaba) e Professora Nansyr Cecato Cavichiolo (Parolin).

As escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba desenvolvem diversas ações pedagógicas de educação ambiental, incluindo sustentabilidade, separação de resíduos e reciclagem, preservação das espécies, entre outros temas que permeiam todo o currículo. As unidades também contam com as atividades da Família Folhas, que desde o ano passado retornou com novas lições de sustentabilidade.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destacou que as atividades são inspiradoras. “Trabalhar com educação ambiental nos ensina a perspectiva dos ciclos vitais”, comentou.

Para a diretora do Departamento de Ensino Fundamental, Simone Zampier, o encontro trouxe a oportunidade de compartilhar experiências. “É importante que as demais unidades conheçam os trabalhos realizados”, observou.

A educação ambiental é uma das práticas educativas realizadas no integral, além de Língua Portuguesa, Matemática, artística, de movimento, entre outras. Desde o início da gestão, a rede municipal de ensino curitibana tem aumentado a oferta do ensino integral em tempo ampliado. Em 2017, eram 87 unidades. Atualmente são 153 entre as 185 escolas. A meta é que todas as unidades tenham turmas com essa opção até o final do próximo ano.

Presenças

Também participaram a superintendente de Gestão Educacional, Andressa Pereira; e a gerente do Integral, Michelle Feliciano.

