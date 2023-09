“Operação policial interdita lojas em Curitiba e Foz do Iguaçu”

Operação policial em Curitiba e Foz do Iguaçu

No último dia, uma operação policial foi realizada em Curitiba e Foz do Iguaçu, resultando no fechamento de algumas lojas. A ação ocorreu em duas lojas no centro de Curitiba, sendo uma localizada no calçadão da XV e outra no bairro Sítio Cercado. Em Foz do Iguaçu, uma loja também foi alvo da operação.

As interdições ocorreram devido a irregularidades encontradas durante a fiscalização. A polícia identificou problemas relacionados à segurança, higiene e documentação das lojas, o que levou ao fechamento temporário dos estabelecimentos.

Essa ação faz parte dos esforços das autoridades para garantir a segurança e o cumprimento das normas legais por parte dos estabelecimentos comerciais. A fiscalização é fundamental para proteger os consumidores e garantir um ambiente seguro e adequado para as compras.

A Gazeta do Bairro é um veículo de comunicação que traz notícias atualizadas sobre Curitiba e região. Para ficar por dentro das últimas notícias da cidade, acesse o site da Gazeta do Bairro: gazetadobairro.com.br.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: g1.globo.com