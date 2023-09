Polícia Civil fecha unidades da assessoria ‘O Solucionador’ após denúncias de práticas ilegais

Polícia Civil fecha unidades da assessoria ‘O Solucionador’ por orientações ilegais

Polícia Civil fecha unidades da assessoria ‘O Solucionador’ por orientações ilegais

Operação conjunta resulta na interdição de três unidades

A Polícia Civil, em operação conjunta com os Procons de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, realizou a interdição de três unidades da assessoria ‘O Solucionador’. A ação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (29) e fechou, por trinta dias, unidades localizadas em Curitiba e Foz. De acordo com o Procon de São José dos Pinhais, a ação conjunta foi necessária após diversas denúncias de orientações ilegais repassadas aos clientes.

Atuação da empresa e exigências dos Procons

No site, ‘O Solucionador’ se define como a maior empresa de assessoria de negociação bancária do estado do Paraná, e diz que trabalha na redução de débito em âmbito extrajudicial, negociação com parcelamentos de pessoas físicas e jurídicas.

Durante os 30 dias, a empresa deverá se adequar às exigências feitas pelos Procons, que incluem a revisão de procedimentos e a garantia de que não mais orientará seus clientes a adotar práticas ilegais.

Denúncias e investigações

O delegado Cássio Conceição, da Delegacia de Crimes Contra a Economia e Proteção ao Consumidor (Delcon), destacou que 153 boletins de ocorrência estão abertos contra a assessoria no Paraná.

“A empresa não vinha cumprindo o contrato estipulado com os consumidores. A empresa recebia para fazer, mas o serviço não era realizado. Segundo os relatos de envolvidos, vislumbramos a prática de alguns delitos, como o induzimento do consumidor ao erro, estelionato e fraude processual”, explicou.

Impacto na proteção ao consumidor

O coordenador do Procon-SJP, Jaiderson Rivarola, cita que as práticas infringem leis de proteção ao consumidor e podem levar os clientes a uma situação ainda mais delicada, causando superendividamento e prejudicando a capacidade de negociação futura com as instituições financeiras.

Decisão cautelar e possíveis desdobramentos

“A decisão cautelar administrativa foi emitida após a análise de 153 boletins de ocorrência, dois inquéritos policiais e outras evidências, e alega que a empresa estaria orientando seus clientes a deixarem de pagar financiamentos e a ocultarem bens de instituições financeiras”, disse.

Após os trinta dias, a Justiça pode determinar a ampliação do fechamento ou a reabertura das lojas.

Contato com a empresa

A Banda B tenta contato com a empresa. O espaço está aberto para manifestação.

