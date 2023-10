“Prefeitura de Curitiba realiza obras de requalificação na importante Rua David Tows”

Obras de requalificação na Rua David Tows em Curitiba

A Rua David Tows, importante via que corta as regionais Boqueirão e Bairro Novo e recebe o fluxo de veículos que acessam Curitiba pela região Sul, está passando por obras de requalificação do asfalto e das calçadas. O prefeito Rafael Greca vistoriou os serviços nesta quarta-feira (25/10), que serão realizados ao longo de 1,7 km da via, no trecho entre a José Bassa e a Izaac Ferreira da Cruz, no bairro Sítio Cercado.

Importância da Rua David Tows

A Rua David Tows é uma referência em comércio na região, além de ser rota de ônibus do transporte coletivo e caminho para três escolas, cinco Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e cinco igrejas. A requalificação foi solicitada pelos moradores no Fala Curitiba, programa de audiência pública do município.

Segundo o prefeito Rafael Greca, a obra visa favorecer o comércio no meio do Bairro Novo e seguir o novo modelo de ruas em Curitiba, que será um legado de sua gestão para o futuro da cidade.

Detalhes da obra

A obra teve início em 28 de agosto, a partir do cruzamento com a Rua José Bassa, e será expandida quadra a quadra. Serão implantadas novas calçadas planas e acessíveis, integrando o programa Caminhar Melhor, que faz parte do Programa de Mobilidade Urbana contemplado no Plano de Governo para a gestão 2021/2024.

Na Rua David Tows, serão construídos 3.400 metros de calçadas nos dois lados da via, com implantação de cruzamento elevado, manutenção do asfalto em 1.360 metros, correção geométrica, acessibilidade e iluminação. As obras têm previsão de serem executadas no prazo de um ano e são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Acessibilidade e melhorias

As calçadas terão faixas em concreto e paver (blocos de concreto), rampas de acessibilidade para travessia dos pedestres e lajota tátil de alerta ou direcional. Além disso, a rua passará por uma nova geometria em alguns trechos e terá áreas para estacionamento. A obra também contempla serviços de drenagem, paisagismo com a implantação de canteiro para 108 novas mudas de árvores e sinalização horizontal e vertical.

Impacto positivo para a região

Comerciantes e moradores estão cientes de que as obras trarão benefícios para a Rua David Tows, mesmo que temporariamente haja inconvenientes como barulho e poeira. A expectativa é de que a rua se torne mais atrativa, segura e confortável, valorizando os imóveis e o comércio local.

Para a microempreendedora Kathleen Bittencourt, que abrirá uma loja de roupas e acessórios na via, a requalificação é vista como uma garantia de sucesso nos negócios.

Conclusão

A requalificação da Rua David Tows em Curitiba é uma importante iniciativa da Prefeitura para melhorar a infraestrutura da região. As obras visam proporcionar maior segurança e conforto aos pedestres, além de valorizar o comércio local. Com a conclusão dos trabalhos, a rua se tornará mais atrativa e charmosa, impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

Fonte: cgn.inf.br