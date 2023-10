“Tragédia no Contorno Leste: Conheça as vítimas do acidente que abalou Curitiba”

Identidade das vítimas de acidente no Contorno Leste, em Curitiba

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba, um trágico acidente resultou na morte de quatro membros de uma mesma família. As vítimas foram identificadas como…

Detalhes do acidente

O acidente ocorreu no Contorno Leste, uma importante via da região. As circunstâncias exatas ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Identificação das vítimas

As quatro vítimas fatais foram identificadas como membros de uma mesma família. Seus nomes são…

Luto e solidariedade

Diante dessa triste notícia, a comunidade do bairro Sítio Cercado se une em luto e solidariedade aos familiares das vítimas. É um momento de apoio mútuo e compaixão.

