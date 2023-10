“Acidente de trânsito em Curitiba: Motorista alega falha mecânica em acidente que matou quatro pessoas da mesma família”

Acidente de trânsito em Curitiba – Notícias de Curitiba e Região

Acidente de trânsito em Curitiba

O motorista de um dos caminhões envolvidos no acidente de trânsito que matou quatro pessoas da mesma família, no sábado (21), no Contorno Leste, em Curitiba, alegou que seu volante “travou” em meio à ultrapassagem. Além da carreta dele, o acidente envolveu outro caminhão e um carro.

À Banda B, o delegado responsável pelo caso informou que as investigações deverão revelar se realmente houve uma falha mecânica no veículo dirigido pelo homem. “Ele disse que houve uma falha mecânica na direção e que, ao ultrapassar, o volante travou. Por isso, aconteceu o acidente”, afirmou o delegado Ivonei Oscar da Silva, da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).

O caminhão, disse o delegado, será submetido a exames periciais. O tacógrafo – dispositivo que monitora o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade desenvolvida pelo veículo – estava vencido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Questionado se o motorista pode ser autuado devido ao vencimento do equipamento, Silva afirmou que não.

“Não. Isso é algo administrativo, mas dificulta um pouco nossas investigações porque não podemos saber em que velocidade ele estava no momento ou antes da colisão”, acrescentou o delegado.

O acidente

A colisão que envolveu três veículos e matou quatro pessoas da mesma família foi registrado no km 110 do Contorno Leste (BR-116), na região do bairro Sítio Cercado, na capital paranaense. Além disso, duas pessoas ficaram gravemente feridas.

Um dos caminhões cruzou o canteiro central e colidiu frontalmente contra o carro em que estava a família antes de bater em outro caminhão.



A PRF havia informado que duas crianças morreram em decorrência do acidente, mas a informação foi corrigida. Veja abaixo quem são as vítimas:

Gustavo Yoani de Oliveira Carvalho Canuto, de 9 anos;

Isabella Beatriz de Oliveira Carvalho Canuto, de 22 anos;

Edna de Oliveira de Carvalho, de 46 anos;

Floriza de Oliveira Carvalho, de 72 anos.

Os corpos dos quatro integrantes da mesma família foram sepultados na manhã desta terça-feira (24), no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Isabella era recém-formada em fisioterapia e Gustavo era autista, segundo apurou a reportagem. A mãe deles foi a única ocupante do carro que sobreviveu e segue internada. Eles estariam retornando de um aniversário em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, quando houve a colisão.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.portaldotransito.com.br