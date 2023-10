“Polícia Civil do Paraná apreende meia tonelada de fios telefônicos em Curitiba e prende suspeito em flagrante”

Polícia Civil do Paraná apreende meia tonelada de fios telefônicos em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná realizou uma operação nesta segunda-feira (23) e apreendeu meia tonelada de fios telefônicos no bairro Capão Raso, em Curitiba. Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por receptação.

A ação ocorreu em uma empresa de reciclagem, onde os policiais civis encontraram também duas máquinas utilizadas para triturar o cobre e 46 conectores de torres de telefone. As empresas de telefonia reconheceram os cabos apreendidos.

Combate aos furtos de cabos de cobre em Curitiba

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população no combate aos furtos de fios de cobre. Caso identifique qualquer atividade suspeita de furto ou receptação de fios de cobre próximo à sua residência ou local de trabalho, é fundamental denunciar. As denúncias podem ser feitas de qualquer cidade do Estado através do telefone 0800-643-1121.

Informações adicionais

Durante cerca de 18 meses, a polícia já apreendeu 34 toneladas de cabos de cobre em Curitiba.

O mercado paralelo tem sido um fator que impulsiona os furtos de cabos telefônicos, de acordo com a Polícia Civil.

Uma pesquisa apontou que o Paraná registrou um aumento de 21% no índice de cabos de telecomunicações furtados.

Fonte: cbncuritiba.com.br