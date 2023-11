“Prefeitura de Curitiba realiza obra de pavimentação na Rua Professor Thomaz Wartelsteiner, no bairro Portão”

Siga a Prefs no WhatsApp

Ainda falta sinalizar, mas os moradores da Rua Professor Thomaz Wartelsteiner, no bairro Portão, já comemoram a obra de pavimentação da Prefeitura de Curitiba, uma das 87 ações do programa de requalificação da malha viária da cidade em andamento nesta semana. A reciclagem em 489 metros, desde a Rua Alberto Klemtz até o fim da via, melhorou a mobilidade e segurança das pessoas que moram e circulam pela região.

A manutenção da rua foi pelo método da reciclagem, iniciada em outubro, o mês mais chuvoso dos últimos 26 anos da história, e teve a parte de pavimentação finalizada na última semana.

O veterinário Felipe Bini, proprietário da clínica Green Vet, um dos endereços comerciais da via, contou que a obra era aguardada há muito tempo pela comunidade.

“Uma via importante para o bairro precisava dessa repaginada. Era só recapeamento em cima de recapeamento, mas não resolvia o problema. Agora sim, uma obra muito bem feita, à altura do que esperávamos”, conta Bini.

Morador da rua há 15 anos, o aposentado Valmir Ferreira de Araújo também ficou satisfeito.

“A rua estava cheia de buracos, dificultava a circulação, mas a obra resolveu. Fiquei muito feliz porque, além dessa, outras no bairro receberam melhorias”, disse Araújo.

Pelos bairros

Ao longo dessa semana, as equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) executam obras de requalificação do asfalto em diferentes bairros, de norte a sul da cidade. Além do Portão, estão entre os contemplados Sítio Cercado, CIC, Alto Boqueirão, Santa Felicidade, São João, Pinheirinho, Santo Inácio, Umbará, Barreirinha, Lamenha Pequena, Boa Vista, Bacacheri, Riviera, Uberaba, Hauer, Abranches e Cascatinha.

“O programa Asfalto Novo contempla todos os bairros, em especial os mais distantes do Centro, e promove mais qualidade de vida, pois assegura a melhoria na infraestrutura e o zelo pelo ir e vir dos cidadãos”, diz Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas.

Asfalto Novo

Em toda a cidade, o programa Asfalto Novo ultrapassa 2 mil ações de pavimentação já realizadas ou em andamento em mais de 1700 ruas da cidade, sendo que algumas ruas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos. São 1909 intervenções entregues e 114 em andamento.

O critério de inclusão das vias no programa considera e prioriza ruas com equipamentos públicos, como unidades de saúde e escolas; aquelas que servem de ligação entre bairros e estão no itinerário do transporte coletivo; e, ainda, aquelas escolhidas pela população através do 156 e do programa Fala Curitiba.

Drenagem

Com tempo firme, a semana também será de muito trabalho para as equipes do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop. Além do trabalho preventivo, para preparar a cidade para os períodos de chuvas, pelos bairros, o trabalho está intensificado para restabelecer galerias, limpar e desassorear rios e córregos, reconstruir pontes e passarelas, combater processos de erosão e deslizamento, entre outros serviços.

Edificações

Os bairros também recebem obras de manutenção, ampliação e construção de equipamentos públicos. Entre as intervenções em andamento continuam os trabalhos para a construção da nova Rua da Cidadania da CIC, que será instalada na Vila Nossa Senhora da Luz, de uma escola e de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Santa Cândida e a ampliação da Escola Municipal Professora Joana Raksa, além das obras do Bairro Novo da Caximba.

No Butiatuvinha, estão em fase final os trabalhos de reforma da Casa Culpi, que está sendo preparada para abrigar um polo de capacitação profissional na área de gastronomia e potencialização turística, e de quadras cobertas em sete escolas municipais.

Na CIC, segue a reforma do Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda Municipal de Curitiba – Comandante Emérito Inspetor Odgar Nunes Cardoso. As melhorias vão garantir acessibilidade e melhores condições de uso do local que serve ao planejamento e realização de atividades para o desenvolvimento profissional dos guardas, desde a capacitação inicial dos aprovados em concurso público até o aperfeiçoamento e especialização dos servidores da carreira.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cgn.inf.br