Prefeitura de Curitiba entra em recesso no feriado da Proclamação da República

Prefeitura de Curitiba entra em recesso no dia da Proclamação da República

A Prefeitura de Curitiba entra em recesso nesta quarta-feira (15/11), dia da Proclamação da República. O retorno às atividades acontece na quinta-feira (16/11).

Atrativos e serviços com funcionamento alterado

URBS – Linhas de ônibus

No dia 15/11, as linhas de ônibus seguirão a tabela de feriado.

Mercado Municipal Capão Raso

No dia 15/11, o Mercado Municipal estará aberto das 10h às 19h.

Rua da Cidadania Matriz

No dia 15/11, a Rua da Cidadania Matriz estará fechada.

Estacionamento Rui Barbosa

No dia 15/11, o Estacionamento Rui Barbosa estará fechado.

Rua 24 Horas

No dia 15/11, a Rua 24 Horas estará aberta das 9h às 23h.

Arcadas do Pelourinho

No dia 15/11, as Arcadas do Pelourinho estarão abertas das 9h às 19h.

Arcadas do São Francisco

No dia 15/11, as Arcadas do São Francisco estarão abertas das 11h às 20h.

Lojas #CuritibaSuaLinda – Mercado Municipal

No dia 15/11, as lojas do Mercado Municipal estarão abertas das 9h às 13h.

Torre Panorâmica

No dia 15/11, a Torre Panorâmica estará aberta das 10h às 18h.

Memorial Paranista

No dia 15/11, o Memorial Paranista estará aberto das 10h às 18h.

Jardim Botânico

No dia 15/11, o Jardim Botânico estará aberto das 9h às 18h.

Palacete Wolf

No dia 15/11, o Palacete Wolf estará fechado.

Shopping Estação

No dia 15/11, o Shopping Estação estará aberto das 10h às 18h.

Educação

Escolas municipais, CMEIs e CMAEs estarão fechados na quarta-feira (15/11). O atendimento nas unidades será retomado na quinta-feira (16/11).

Saúde

Unidades Básicas de Saúde

No dia 15/11, as Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

As UPAs estarão abertas 24 horas nos seguintes endereços:

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.

Samu 192

O Samu 192 funcionará normalmente, com atendimento 24 horas.

