Curitiba registra maior preço do metro quadrado para aluguel da história

Preço do metro quadrado para aluguel em Curitiba atinge valor recorde

O bairro Prado Velho é o líder no ranking dos bairros mais caros para aluguel em Curitiba. Em outubro, o valor médio do metro quadrado chegou a R$ 57,4, de acordo com o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb divulgado nesta segunda-feira (13).

Top 10 dos bairros mais caros para aluguel em Curitiba:

Prado Velho – R$ 57,4 Centro Cívico – R$ 54,5 Centro – R$ 46,0 Batel – R$ 44,4 Alto da Rua XV – R$ 43,1 Mercês – R$ 41,8 Rebouças – R$ 41,0 Alto da Glória – R$ 40,1 Mossungue – R$ 39,6 Capão Raso – R$ 39,2

O preço médio do metro quadrado na cidade de Curitiba atingiu o valor de R$ 42,38 em outubro, o maior registrado em toda a série histórica iniciada em 2019. Apesar do recorde, o preço está desacelerando, com uma alta de 19,19% nos últimos 12 meses, a menor desde junho de 2022.

“Esse movimento de desaceleração tem sido observado em outras cidades do país. Em Curitiba, no entanto, apenas um em cada quatro bairros teve queda no preço nos últimos três meses”, afirma Thiago Reis, gerente de Dados do Grupo QuintoAndar.

Apesar do alto preço do metro quadrado, os consumidores ainda têm espaço para negociar, de acordo com dados do Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. O desconto médio nas transações realizadas em setembro foi de 2,9%, 0,7 pontos percentuais a mais do que no mesmo mês do ano anterior.

“Negociar é uma opção válida. Para o inquilino, é uma forma de adequar o valor ao seu orçamento em um momento tão complicado. Para o proprietário, é uma oportunidade de não deixar o imóvel vago e evitar custos como o condomínio”, conclui Reis.

Os bairros que mais valorizaram nos últimos três meses em Curitiba:

São Francisco – 16,3% Campo Comprido – 14,0% Cidade Industrial – 13,4% Cristo Rei – 12,8% Alto da Rua XV – 9,3%

