Prefeitura de Curitiba entra em recesso nesta quarta-feira, confira as alterações nos serviços e atrações

<title>Recesso da Prefeitura de Curitiba - Notícias de Curitiba e Região</title> <h1>Recesso da Prefeitura de Curitiba</h1> A Prefeitura de Curitiba entra em recesso nesta quarta-feira (15), dia da Proclamação da República. O retorno às atividades acontece na quinta-feira (16). Alguns atrativos e serviços têm funcionamento alterado.

<h2>Linhas de ônibus</h2> 15/11 – Tabela de feriado <h2>Mercado Municipal Capão Raso</h2> 15/11 – Aberto – 10h às 19h <h2>Rua da Cidadania Matriz</h2> 15/11 – Fechado <h2>Estacionamento Rui Barbosa</h2> 15/11 – Fechado <h2>Rua 24 Horas</h2> 15/11 – Aberto – 9h às 23h <h2>Arcadas do Pelourinho</h2> 15/11 – Aberto – 9h às 19h <h2>Arcadas do São Francisco</h2> 15/11 – Aberto – 11h às 20h <h2>Lojas #CuritibaSuaLindaMercado Municipal</h2> 15/11 – Aberto – 9h às 13h <h2>Torre Panorâmica</h2> 15/11 – Aberto – 10h às 18h <h2>Memorial Paranista</h2> 15/11 – Aberto – 10h às 18h <h2>Jardim Botânico</h2> 15/11 – Aberto – 9h às 18h <h2>Palacete Wolf</h2> 15/11 – Fechado <h2>Shopping Estação</h2> 15/11 – Aberto – 10h às 18h <h2>Educação</h2> Escolas municipais, CMEIs e CMAEs estarão fechados na quarta-feira (15). O atendimento nas unidades será retomado na quinta-feira (16). <h2>Saúde</h2> Unidades Básicas de Saúde fechadas na quarta-feira (15). Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) abertas 24 horas. <h2>Unidades da Segurança Alimentar e Nutricional</h2> Mercado Municipal - Quarta-feira (15) – 8h às 13h – Os restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz. Mercado Regional Cajuru - Quarta-feira (15) – Fechado. Armazéns da Família - Quarta-feira (15) – Fechado. Feiras Livres Diurnas - Quarta-feira (15) – Ponto Facultativo. Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas - Quarta-feira (15) – Ponto Facultativo. Feiras Orgânicas - Quarta-feira (15) – Ponto Facultativo. Programa Nossa Feira - Quarta-feira (15) – Ponto Facultativo. <h2>Sacolões da Família</h2> Sacolão da Família Pinheirinho - Quarta-feira (15) – 9h às 17h. Sacolão da Família Vila Sandra - Quarta-feira (15) – 9h às 17h. Sacolão da Família Jardim Paranaense - Quarta-feira (15) – 8h às 13h. Sacolão da Família Santa Efigênia - Quarta-feira (15) – 8h às 13h. Sacolão da Família Rui Barbosa - Quarta-feira (15) – Fechado. Sacolão da Família Fazendinha - Quarta-feira (15) – 7h às 13h. Sacolão da Família Santa Cândida - Quarta-feira (15) – Fechado. Sacolão da Família Santa Felicidade - Quarta-feira (15) – 8h às 12h. Sacolão da Família Carmo - Quarta-feira (15) – 8h às 13h. Sacolão da Família Boqueirão - Quarta-feira (15) – Fechado. Sacolão da Família Boa Vista - Quarta-feira (15) – 8h às 14h. Restaurantes Populares - Quarta-feira (15) – Fechado. <h2>Atrativos Turísticos</h2> <p>Torre Panorâmica – todos os dias, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5

Fonte: www.tribunapr.com.br