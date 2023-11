“Curitiba inaugura estátua de Jesus Misericordioso de 10 metros de altura no Santuário da Divina Misericórdia”

<title>Estátua de Jesus Misericordioso é inaugurada em Curitiba</title> <h1>Estátua de Jesus Misericordioso é inaugurada em Curitiba</h1> No último domingo (12), foi inaugurada em Curitiba a estátua de Jesus Misericordioso, uma imagem santa com 10 metros de altura. O monumento está localizado no Santuário da Divina Misericórdia, situado no bairro Umbará.

<h2>Inauguração da estátua</h2> Centenas de fiéis compareceram à missa de inauguração do monumento, mesmo enfrentando as altas temperaturas da Capital. O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, também esteve presente na cerimônia. <img src="https://gazetadobairro.com.br/wp-content/uploads/2023/11/estatua-jesus-misericordioso.jpg" alt="Estátua de Jesus Misericordioso" /> <h2>Santuário da Divina Misericórdia</h2> O Santuário da Divina Misericórdia é um local de devoção reconhecido nacionalmente, atraindo devotos de todas as regiões do país. Com a inauguração e bênção da imagem, conclui-se a primeira etapa da Capela de Santa Faustina, precursora da devoção à Divina Misericórdia. A previsão é que a capela seja inaugurada em abril de 2024. <h2>Depoimento do prefeito em exercício</h2> O prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, expressou sua honra em representar Curitiba nessa importante inauguração. Ele destacou a beleza e grandiosidade da imagem de Jesus Misericordioso, considerando-a um presente para todos os fiéis e para a cidade. <h2>Financiamento da edificação</h2> A edificação do Santuário, assim como seu entorno, teve um custo estimado de R$ 500 mil, sendo financiado por meio de doações da comunidade. O Padre Luiz Antônio Buckta, reitor do Santuário da Divina Misericórdia, ressaltou o planejamento de mais de dez anos, a captação de recursos e as parcerias com empresas e fiéis para tornar esse projeto uma realidade. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para mais informações sobre Curitiba e região, acesse a <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>.

Fonte: paranaportal.uol.com.br