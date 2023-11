Prefeitura de Curitiba entra em recesso no feriado da Proclamação da República

<title>Recesso da Prefeitura de Curitiba - Proclamação da República</title> <h1>Recesso da Prefeitura de Curitiba - Proclamação da República</h1>

<h2>URBS</h2> Linhas de ônibus - Tabela de feriado <h2>Mercado Municipal Capão Raso</h2> Aberto - 10h às 19h <h2>Rua da Cidadania Matriz</h2> Fechado <h2>Estacionamento Rui Barbosa</h2> Fechado <h2>Rua 24 Horas</h2> Aberto - 9h às 23h <h2>Arcadas do Pelourinho</h2> Aberto - 9h às 19h <h2>Arcadas do São Francisco</h2> Aberto - 11h às 20h <h2>Mercado Municipal</h2> Aberto - 9h às 13h <h2>Torre Panorâmica</h2> Aberto - 10h às 18h <h2>Memorial Paranista</h2> Aberto - 10h às 18h <h2>Jardim Botânico</h2> Aberto - 9h às 18h <h2>Palacete Wolf</h2> Fechado <h2>Shopping Estação</h2> Aberto - 10h às 18h <h2>EDUCAÇÃO</h2> Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na quarta-feira. O atendimento nas unidades será retomado na quinta-feira. <h2>SAÚDE</h2> Unidades Básicas de Saúde - Fechadas na quarta-feira. <h2>Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)</h2> Abertas 24 horas. <ul> <li>UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.</li> <li>UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.</li> <li>UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.</li> <li>UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.</li> <li>UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.</li> <li>UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.</li> <li>UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.</li> <li>UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.</li> <li>UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.</li> </ul> <h2>Samu 192</h2> Atendimento 24 horas. <h2>Central 3350-9000</h2> De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h. <h2>Caps</h2> Na quarta-feira, funcionam apenas os Caps 3, que mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. <h2>ATRATIVOS TURÍSTICOS</h2> <h3>Torre Panorâmica</h3> Todos os dias, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). (41) 3339-7613 (WhatsApp). <h3>Zoológico de Curitiba</h3> Aberto normalmente na quarta, das 10h às 16h. Fecha para manutenção às segundas-feiras. <h3>Museu de História Natural Capão da Imbuia</h3> Funcionamento normal na quarta (15/11), das 9h às 16h45. <h3>Passeio Público</h3> Aberto normalmente na quarta, das 6h às 20h. Fecha para manutenção às segundas-feiras. <h3>Jardim Botânico de Curitiba</h3> Aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30. <h2>ESPAÇOS CULTURAIS</h2> <h3>Museu Municipal de Arte</h3> Aberto, das 10h às 19h <h3>Cinemateca de Curitiba</h3> Fechada <h3>Memorial Paranista</h3> Aberto, das 10h às 18h <h3>Cine Passeio</h3> Aberto, das das 10h às 22h <h3>Memorial de Curitiba</h3> Aberto, das 9h às 18h <h3>Museu da Fotografia de Curitiba</h3> Aberto, das 12h às 18h <h3>Museu da Gravura de Curitiba</h3> Aberto, das 12h às 18h <h3>Gibiteca de Curitiba</h3> Fechada <h3>Clube de Xadrez</h3> Fechado <h3>Teatro Universitário de Curitiba (TUC)</h3> Aberto <h3>Teatro do Paiol</h3> Fechado <h3>Conservatório de MPB</h3> Fechado <h3>Casas da Leitura e Bondinho</h3> Fechado A programação completa pode ser acessada em <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a> <h2>LIMPEZA PÚBLICA</h2> <h3>Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico)</h3> Não haverá coleta na quarta-feira.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br