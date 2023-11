“Prefeito de Curitiba participa de inauguração e bênção de imagem em Umbará”

Novo monumento é inaugurado em Curitiba

No último sábado, foi inaugurado em Curitiba um novo monumento que promete encantar moradores e turistas. A solenidade contou com a presença do prefeito em exercício da cidade, Eduardo Pimentel.

A inauguração e a bênção da imagem

Com a inauguração e bênção da imagem, o monumento está oficialmente finalizado. O evento foi marcado por muita emoção e celebração, reunindo diversas autoridades e membros da comunidade.

Umbará: o local escolhido

O monumento está localizado no bairro Umbará, que é conhecido por sua rica história e cultura. A escolha desse local foi estratégica, visando valorizar ainda mais a região e atrair visitantes.

Curitiba: uma cidade cheia de encantos

Curitiba é uma cidade que encanta a todos com sua arquitetura, parques e cultura. Com a inauguração desse novo monumento, a cidade ganha mais um atrativo para ser explorado por moradores e turistas.

Fonte: www.bemparana.com.br