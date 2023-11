“Polícia Civil do Paraná oferece serviços gratuitos à população do bairro Pinheirinho em Curitiba”

Polícia Civil do Paraná oferece serviços gratuitos à população do bairro Pinheirinho

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) estará presente no bairro Pinheirinho, em Curitiba, nesta terça-feira (14), oferecendo serviços gratuitos de polícia judiciária e orientações à população. O evento acontecerá na Rua da Cidadania do Pinheirinho, das 9h às 17h, em parceria com as secretarias estaduais das Cidades, e da Justiça e Cidadania, e a Prefeitura de Curitiba.

Um dos serviços disponibilizados será a confecção da carteira de identidade, com 180 agendamentos disponíveis. Essas atividades têm como objetivo auxiliar a população mais vulnerável e com dificuldade de acesso aos serviços da polícia.

Além disso, serão oferecidos outros serviços, como registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e pesquisa de percepção de criminalidade. Também serão fornecidas orientações sobre como fazer denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

Serviço:

PCPR na Comunidade – bairro Pinheirinho

Data: 14/11, terça-feira

Horário: 9h às 17h

Local: Rua da Cidadania do Pinheirinho, na Avenida Winston Churchill, 2033 – Pinheirinho – Curitiba

