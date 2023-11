“Polícia Civil do Paraná oferece serviços gratuitos à população do bairro Pinheirinho em Curitiba”

<title>Polícia Civil do Paraná oferece serviços gratuitos em Curitiba</title> <h1>Polícia Civil do Paraná oferece serviços gratuitos em Curitiba</h1> A Polícia Civil do Paraná, PCPR, vai oferecer serviços gratuitos de polícia judiciária e orientações à população do bairro Pinheirinho, em Curitiba, nesta terça-feira, na Rua da Cidadania do Pinheirinho, na Avenida Winston Churchill, 2033, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O evento acontece em parceria com as secretarias estaduais das Cidades, e da Justiça e Cidadania, e a Prefeitura de Curitiba. Serão 180 agendamentos para confecção da carteira de identidade. A disponibilização das atividades visa auxiliar a população mais vulnerável e com dificuldade de acesso aos serviços da PCPR, aproximando a instituição da comunidade. O coordenador do PCPR na Comunidade, João Mario Goes, explica sobre o intuito da ação. <h2>Serviços oferecidos pela PCPR</h2> A PCPR vai ofertar serviços como registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e pesquisa de percepção de criminalidade, além de orientações sobre como fazer denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. A ação também vai oferecer outros serviços fundamentais, com atendimentos da Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Penal, Defesa Civil, Copel, Sanepar, Detran, Celepar, Ceasa, Defensoria Pública, Sesc-PR, além das secretarias estaduais da Fazenda; da Educação; do Esporte; do Desenvolvimento Social e Família; e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. <h2>Programa PCPR na Comunidade</h2> O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. Seu objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Visa, ainda, a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade. <h2>Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro</h2> Para mais informações sobre notícias de Curitiba e região, acesse o site <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>.

