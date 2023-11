Festival Comida de Boteco: Delícias a partir de R$ 7,50 em Curitiba

<title>Festival Comida de Boteco em Curitiba - Mercado Municipal Capão Raso</title> <h1>Festival Comida de Boteco oferece petiscos a partir de R$ 7,50 em Curitiba</h1> <h2>Realizado no Mercado Municipal Capão Raso</h2> O Mercado Municipal Capão Raso promove a partir desta quarta-feira (15/11) até 25 de novembro a primeira edição do Festival Comida de Boteco, com várias opções de comidinhas tradicionais da gastronomia de bar e preços a partir de R$ 7,50. Bolinho de bacalhau, coxinha de costela com requeijão, carne de onça, dadidinho de tapioca com goiabada, pão com bolinho, pastel e asinhas de frango fritas, crepe de hambúrger e tapioca de costela bovina estão entre as atrações do festival. Confira <a href="https://gazetadobairro.com.br/">aqui</a> o cardápio completo. <h2>Mercado Municipal Capão Raso</h2> O Mercado Municipal Capão Raso é um centro de compras localizado no bairro de Curitiba. Com 100 lojas, oferece diversas opções de alimentação, frutas, verduras e um Armazém da Família. Além disso, conta com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas, correio e cafeteria. O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. Os passageiros que saem do terminal podem acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas. <h2>Serviço: Festival Gastronômico Alemão do Mercado Municipal Capão Raso</h2> Data: 15/11 a 25/11 Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo Funcionamento: <ul> <li>Espaço Sabores: 9h às 19h</li> <li>Lojas: 9h às 21h</li> <li>Praça de Gastronomia: 9h às 21h</li> </ul> Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Fonte: www.urbs.curitiba.pr.gov.br