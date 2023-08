“Prefeitura de Curitiba encerra programa de consultas públicas com votação das ações mais pedidas pela população”

Reuniões do Programa Fala Curitiba 2023

Última fase do programa de consultas públicas

A Prefeitura de Curitiba realizará nesta quinta-feira, às 19h, a última fase do programa de consultas públicas Fala Curitiba 2023 nas regionais Boqueirão e Pinheirinho. Essa etapa consiste em reuniões presenciais, onde os moradores terão a oportunidade de votar nas ações e serviços mais solicitados à Prefeitura desde o início da consulta pública, em março.

As dez ações mais votadas em cada uma das dez regionais farão parte da LOA (Lei Orçamentária Anual) e serão executadas pela Prefeitura em 2024. O Fala Curitiba é um programa que acontece desde 2017, com o objetivo de ouvir a população e garantir a participação ativa dos cidadãos nas decisões do município.

Oportunidade de participação popular

O programa Fala Curitiba é uma importante oportunidade para os moradores da cidade expressarem suas demandas e contribuírem para a construção de uma cidade melhor. Através das consultas públicas, a Prefeitura busca conhecer as necessidades da população e direcionar seus esforços para atender às demandas mais urgentes.

Importância das reuniões presenciais

As reuniões presenciais são uma forma de garantir a transparência e a participação efetiva dos cidadãos no processo de tomada de decisões. É uma oportunidade para que os moradores possam discutir e votar nas ações e serviços que consideram prioritários para suas regiões.

Lei Orçamentária Anual

A Lei Orçamentária Anual é um instrumento fundamental para a gestão pública, pois define as prioridades e os recursos a serem destinados a cada área. Ao incluir as ações mais votadas pelos moradores no orçamento, a Prefeitura demonstra seu compromisso em atender às demandas da população.

Participe do Fala Curitiba

Se você é morador de Curitiba, não perca a oportunidade de participar do programa Fala Curitiba. Sua opinião é importante para a construção de uma cidade mais justa e inclusiva. Compareça à reunião presencial e vote nas ações e serviços que considera prioritários para sua região.

