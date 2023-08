“Gangue da Correntinha é desmantelada em operação policial em Curitiba”

Membros da Gangue da Correntinha são presos em Curitiba

Na manhã desta quarta-feira (2), membros da Gangue da Correntinha, que atuam em bairros como Água Verde, Portão, Novo Mundo e Cidade Industrial de Curitiba (CIC), estão sendo presos em uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR). De acordo com a PCPR, mais de 50 boletins de ocorrência relacionados à ação criminosa foram registrados. A gangue tem como objetivo furtar correntes de ouro nas ruas.

Operação no bairro Parolin

A operação conta com nove mandados de prisão no bairro Parolin. Para alcançar esse objetivo, a PCPR conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e Guarda Municipal.

Foto: Colaboração/Polícia Civil

Fonte: www.tribunapr.com.br