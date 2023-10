“Ponte do Parque Barigui fica alagada durante temporais em Curitiba”

<title>Ponte do Parque Barigui alagada durante temporais em Curitiba</title> <h1>Ponte do Parque Barigui alagada durante temporais em Curitiba</h1> A ponte do Parque Barigui ficou alagada durante os temporais que atingiram Curitiba na sexta-feira (13). Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria do Meio Ambiente, o parque é uma bacia de contenção e funciona como uma drenagem natural, sendo um extravasor de água do Rio Barigui. De acordo com a assessoria, a área em volta ao lago no parque alaga para não alagar áreas depois do parque, por onde o rio passa. Quando as chuvas param, a água é absorvida, contando também com a ajuda das árvores ao redor do parque. A passarela construída no parque tem como objetivo evitar que as pessoas tenham que atravessar a Cândido Hartmann, proporcionando mais segurança aos pedestres. <h2>Receba notícias no seu celular</h2> Entre no canal do Whats do RIC.COM.BR e fique por dentro de todas as novidades. <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Confira as Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro. 16 out 2023, às 16h35. Atualizado às 17h37. <h3>Fonte: Prefeitura de Curitiba</h3> <h3>Categoria: Infraestrutura</h3> <h3>Data: 2023-10-16</h3> <h3>Local: Curitiba</h3> <h3>Autor: Jonathas Bertaze</h3> <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br