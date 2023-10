“Trânsito caótico: Motoristas enfrentam lentidão e paciência na região sul de Curitiba”

Lentidão e paciência: o trânsito na região sul de Curitiba

O motorista que costuma enfrentar o trânsito na região sul de Curitiba está perdendo cada vez mais tempo dentro do veículo. Um dos trechos que gera muitas reclamações fica na movimentada Rua Tijucas do Sul, no bairro Sítio Cercado, próximo ao viaduto que faz ligação com o Osternack.

O problema do semáforo na Rua Ivatuba

Odair Bueno de Camargo, motorista escolar, passa praticamente todos os dias na região e aponta o semáforo nas proximidades da Rua Ivatuba como o grande problema do trecho. Segundo ele, em horário de pico, o motorista perde cerca de 20 minutos. A Rua Tijucas acaba se tornando uma mão só depois do viaduto, o que acaba afunilando o trânsito.

Avaliações necessárias

Odair acredita que o local precisa passar por novas avaliações dos responsáveis pelo trânsito de Curitiba. Ele destaca que não é apenas ele quem enfrenta o problema, mas também o transporte público e outros motoristas que precisam passar pela região do zoológico. Segundo ele, não há mais horário de pico, a fila é constante ao longo do dia.

A resposta da prefeitura

Em nota, a Superintendência de Trânsito (Setran) informou que o semáforo instalado no cruzamento das ruas Guaçuí com Ivatuba foi colocado em funcionamento em 14 de setembro de 2023, atendendo às solicitações da comunidade local. O objetivo do dispositivo é facilitar o cruzamento de veículos que vêm pela Rua Ivatuba e proporcionar maior segurança na travessia dos pedestres que utilizam o ponto de transporte coletivo.

Fonte: www.tribunapr.com.br