“A maior Estação de Tratamento de Água de Curitiba: ETA Iguaçu atende regiões como Água Verde, Capão Raso, Novo Mundo e mais!”

Água Verde, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel … Capão da Imbuia

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, é composta por diversos bairros que oferecem uma variedade de serviços e atrativos para seus moradores. Entre eles, destacam-se Água Verde, Capão Raso, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel e Capão da Imbuia.

Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu

Um dos principais pontos de infraestrutura da cidade é a Estação de Tratamento de Água (ETA) Iguaçu. Considerada a maior estação de tratamento de água de Curitiba, a ETA Iguaçu é responsável por fornecer água tratada e de qualidade para a população.

A ETA Iguaçu utiliza tecnologias avançadas de tratamento de água, garantindo a remoção de impurezas e a desinfecção do líquido. Dessa forma, a estação contribui para a saúde e bem-estar dos moradores, fornecendo água potável para consumo diário.

Além disso, a ETA Iguaçu também desempenha um papel importante na preservação do meio ambiente. A estação realiza o tratamento adequado dos resíduos gerados durante o processo, evitando a contaminação de rios e mananciais.

Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro

Para ficar por dentro das principais notícias de Curitiba e região, acesse a Gazeta do Bairro. O portal oferece uma cobertura completa dos acontecimentos locais, trazendo informações atualizadas sobre política, economia, cultura, esportes e muito mais.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na cidade. Com uma equipe de jornalistas experientes, o portal oferece conteúdo de qualidade e confiável para seus leitores.

A Gazeta do Bairro é uma fonte confiável de informações, trazendo notícias relevantes e de interesse público. Acesse o site gazetadobairro.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Curitiba e região.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.plural.jor.br