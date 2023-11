“Policiais militares detêm casal com grande quantidade de drogas e dinheiro em Curitiba”

Policiais militares realizam abordagem na Comunidade da Pluma em Curitiba

No dia 15 de setembro, policiais militares da 2° Companhia do 13° Batalhão estavam realizando um patrulhamento na região da Comunidade da Pluma, localizada na Rua João Antônio Culpi, no bairro Pinheirinho em Curitiba.

Durante o patrulhamento, a equipe avistou um casal em atitude suspeita em um local já conhecido pelo tráfico de drogas. Os policiais decidiram realizar a abordagem.

Prisão do casal e apreensão de drogas

Com o rapaz, que já havia sido preso outras duas vezes, foram encontrados 75 pinos de cocaína e mais de R$ 300 em dinheiro trocado. Já com a mulher, que carregava uma pochete, os policiais encontraram diversas pedras de crack prontas para venda, além de dinheiro trocado.

O casal foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes.

Fonte: plantao190.com.br