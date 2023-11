Polícia Civil do Paraná leva serviços de polícia judiciária e orientações para mais de 250 pessoas em ação na comunidade

Polícia Civil do Paraná leva serviços de polícia judiciária e orientações para a comunidade

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou o evento PCPR na Comunidade, levando serviços de polícia judiciária e orientações para mais de 250 pessoas. O evento aconteceu na Rua da Cidadania do Pinheirinho e na Escola Especial São Camilo, no bairro Santa Cândida, em parceria com o Governo do Estado, secretarias das Cidades e da Justiça e Cidadania, e Prefeitura de Curitiba.

Durante o evento, os policiais civis repassaram orientações sobre como fazer denúncias, prevenções e quais medidas podem ser tomadas ao ser vítima de um crime. Além disso, foram realizadas atividades lúdicas para as crianças.

No bairro Pinheirinho, foram realizados 180 agendamentos para confecção da carteira de identidade. Já na Escola Especial São Camilo, os policiais civis confeccionaram 57 documentos de identificação para os alunos previamente agendados.

A disponibilização dessas atividades tem como objetivo auxiliar a população mais vulnerável e com dificuldade de acesso aos serviços da PCPR, aproximando a instituição da comunidade.

Coordenador destaca importância do programa

O coordenador do PCPR na Comunidade, João Mario Goes, ressalta que o programa tem como objetivo promover a cidadania e reconhecer as reais necessidades de cada local atendido, levando mais segurança à população.

“Os dois eventos realizados em Curitiba foram um sucesso. Além da confecção e agendamento de carteiras de identidade, nós conseguimos levar informação de qualidade para prevenção de crimes e orientar a população”, destaca.

Os policiais civis também registraram boletins de ocorrência, emitiram atestados de antecedentes criminais e fizeram pesquisa de percepção de criminalidade.

De acordo com a diretora da Escola São Camilo, Rita Germano, a oferta dos serviços na unidade de ensino foi um alento para os alunos e pais, facilitando a regularização dos documentos de identificação.

“Muitos pais não conseguem levar os filhos para confeccionar a carteira de identidade, por dificuldade de deslocamento e outras questões. Essa ação é maravilhosa e de grande valia, uma oportunidade para regularizar aqui na escola”, afirma.

O morador do bairro Pinheirinho, Paulo Rodrigo, conta que estava passando com o filho perto do evento e aproveitou para agendar a confecção da 1ª via da carteira de identidade do menino. “Pelo fato de ser online, às vezes o procedimento demora um pouco, por isso aproveitei para fazer no evento, bem mais prático e rápido”, conclui.

Serviços oferecidos durante o evento

Além das atividades de Polícia Judiciária, o evento no Pinheirinho contou com outros serviços fundamentais para toda a comunidade. Foram realizados atendimentos da Polícia Militar, Bombeiros, Polícia Penal, Defesa Civil, Copel, Sanepar, Detran, Celepar, Ceasa, Defensoria Pública (DPE), Sesc-PR, das secretarias estaduais da Fazenda, da Educação, do Esporte, do Desenvolvimento Social e Família, e da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

PCPR na Comunidade: um programa essencial

O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. Seu objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Além disso, busca fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

Fonte: www.aen.pr.gov.br