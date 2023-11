Alterações nos horários de ônibus, Unidades Básicas de Saúde e escolas em Curitiba durante o feriado da Proclamação da República

<title>Alterações nos serviços municipais de Curitiba</title> <h1>Alterações nos serviços municipais de Curitiba</h1>

<h2>Horários de ônibus</h2> No feriado da Proclamação da República, os horários de ônibus serão alterados. Confira a tabela de feriado para quarta-feira (15/11). <h2>Educação</h2> As escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na quarta-feira (15/11). O atendimento nas unidades volta na quinta-feira (16/11). <h2>Saúde</h2> As Unidades Básicas de Saúde fecham na quarta-feira (15/11) e funcionam normalmente na quinta-feira (16/11). As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estarão abertas 24 horas. O Samu 192 terá atendimento 24 horas. A Central 3350-9000 funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive no feriado. Aos sábados e domingos, o horário é das 8h às 20h. Na quarta-feira (15/11), funcionam apenas os Caps 3, que mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. <h2>Mercados Municipais e alimentação</h2> O Mercado Municipal funcionará das 8h às 13h na quarta-feira (15/11). Os restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz. O Mercado Municipal Capão Raso abrirá das 10h às 19h na quarta-feira (15/11). Os Armazéns da Família estarão fechados na quarta-feira (15/11). As Feiras Livres Diurnas terão ponto facultativo na quarta-feira (15/11). As Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas terão ponto facultativo na quarta-feira (15/11). <h2>Turismo</h2> A Torre Panorâmica estará aberta todos os dias, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30. O Zoológico de Curitiba abrirá normalmente nesta quarta-feira (15/11), das 10h às 16h. O Passeio Público estará aberto normalmente, das 6h às 20h. O Jardim Botânico de Curitiba abrirá das 6h às 19h30, todos os dias. O Jardim das Sensações também abrirá todos os dias, das 9h às 17h.

