“PM de Curitiba agradece apoio da população na prisão de suspeitos de tráfico de drogas na CIC”

Suspeitos são presos na CIC por venda de drogas

A Polícia Militar de Curitiba agradece o apoio da população na prisão de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas. A ação resultou na captura de indivíduos que estavam comercializando entorpecentes na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Prisão de suspeitos na CIC

Após receber denúncias da população, a PM realizou uma operação para combater o tráfico de drogas na CIC. Durante a ação, os policiais conseguiram prender os suspeitos que estavam vendendo entorpecentes em um local conhecido da região.

A prisão dos suspeitos é resultado de um trabalho conjunto entre a polícia e a comunidade, que tem se mostrado cada vez mais engajada em denunciar atividades ilícitas. A colaboração da população é fundamental para o sucesso das ações de combate ao tráfico de drogas.

Combate ao tráfico de drogas

A Polícia Militar de Curitiba tem intensificado as ações de combate ao tráfico de drogas na cidade. O objetivo é garantir a segurança e o bem-estar da população, além de desarticular as organizações criminosas que atuam nesse ramo.

A prisão dos suspeitos na CIC é mais um passo importante nesse combate. A polícia está atenta e continuará trabalhando para coibir a venda de entorpecentes e garantir a tranquilidade dos moradores da região.

Fonte: www.bandab.com.br