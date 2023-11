Mutirão Emprega Mais Curitiba: 3,5 mil vagas de emprego disponíveis em evento do Governo do Paraná

Governo do Paraná promove Mutirão Emprega Mais Curitiba

O Governo do Paraná promove na próxima terça-feira (21) uma nova edição do Mutirão Emprega Mais Curitiba, que oferta vagas para trabalhadores da cidade. A ação de empregabilidade será das 9h às 16h, no Terminal da Cidade Industrial de Curitiba.

As senhas para atendimento serão entregues até as 12h. Serão 3,5 mil vagas de emprego, com 50 empresas fazendo processo seletivo na hora.

Emprega Senai da Construção em Curitiba

O Senai Paraná e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR) realizam, na próxima quarta-feira (22), das 9h às 16h, na Rua da Cidadania Boa Vista, em Curitiba, a 3ª edição do Emprega Senai da Construção.

A iniciativa tem como objetivo receber e cadastrar o currículo de pessoas, com ou sem experiência, interessadas em trabalhar no setor da Construção.

Nas duas últimas edições do evento, realizadas nas regionais CIC e Boqueirão, mais de 800 currículos foram recebidos, sendo 37% deles cadastrados diretamente na plataforma do Emprega Senai. Os currículos recebidos fisicamente foram repassados ao Sinduscon-PR para encaminhamento às construtoras e indústrias/empresas ligadas ao setor.

Segundo dados do Sinduscon-PR, até o final de 2023 a indústria da construção deve gerar aproximadamente 1000 vagas de emprego formal, com carteira assinada e todos os benefícios.

Os trabalhadores interessados podem ainda aproveitar a oportunidade para cadastrar o currículo diretamente na plataforma do Emprega Senai, consultando todas as vagas disponíveis, incluindo oportunidades de estágio e emprego ofertadas por indústrias e empresas de diferentes portes, segmentos e setores no estado do Paraná.

Para a 3ª edição do Emprega Senai da Construção o Senai Paraná ainda vai coletar os dados de pessoas interessadas em cursos gratuitos de aperfeiçoamento e qualificação profissional com foco no setor da construção, para turmas com início em 2024.

Com informações da AEN e do Senai

