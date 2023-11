“Temporal de verão causa estragos em Curitiba: ventos de 59,4km/h e queda de árvores afetam diversas regiões da cidade”

Temporal de Verão atinge regiões de Curitiba

No último sábado (18), algumas regiões de Curitiba foram afetadas por um forte temporal de verão. Os ventos alcançaram a velocidade de 59,4km/h na capital, principalmente nos bairros da região norte.

De acordo com o Boletim da Defesa Civil de Curitiba, foram registradas 143 solicitações de queda de árvores até as 14h, através dos canais de atendimento da prefeitura.

Além dos ventos fortes, houve uma precipitação de 5 mm na Estação Meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro CIC.

Bairros afetados pelo temporal

O temporal atingiu os seguintes bairros de Curitiba: CIC, Bairro Alto, Batel, Mercês, Xaxim, Fazendinha, Boa Vista, Bacacheri, Ahú, Cajuru, Jardim Social, Hugo Lange, Campão da Imbuia, Água Verde, Batel, Jardim das Américas e Alto da XV.

Ações da Defesa Civil

A Defesa Civil também realizou a distribuição de lonas para residências em algumas áreas afetadas. Os locais contemplados foram: Avenida Nossa Senhora da Paz, no Boqueirão; Rua Secondo Tedeschi, no Ahú; e Rua Humberto Mattana, no Capão da Imbuia.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br