“Caos verde: Bairros de Curitiba sofrem com quedas de galhos e árvores”

Quedas de galhos e árvores em diversos bairros de Curitiba

No último período, ocorreram quedas de galhos e árvores em diferentes bairros da cidade de Curitiba. Esses incidentes causaram transtornos e preocupação para os moradores das seguintes regiões:

Cidade Industrial de Curitiba

Bairro Alto

Batel

Mercês

Xaxim

Essas ocorrências podem ser atribuídas a condições climáticas adversas e à falta de manutenção adequada das árvores. É importante ressaltar a importância de realizar vistorias periódicas e podas preventivas para evitar acidentes e garantir a segurança da população.

Medidas de segurança e prevenção

Para evitar incidentes como esses, é fundamental que a prefeitura e os moradores adotem medidas de segurança e prevenção. Algumas ações que podem ser tomadas incluem:

Realizar vistorias regulares nas árvores, identificando possíveis riscos de queda; Realizar podas preventivas, removendo galhos secos e frágeis; Manter uma distância segura entre as árvores e as redes elétricas; Informar imediatamente as autoridades competentes sobre árvores que representem risco iminente; Investir em programas de conscientização e educação ambiental para a população.

Essas medidas podem contribuir para a redução dos incidentes e garantir a segurança dos moradores de Curitiba.

Fonte: www.bandab.com.br