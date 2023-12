“Perseguição policial termina em confronto e morte de criminoso armado em Curitiba”

Assalto em Curitiba: Criminoso armado rouba veículo e morre em confronto com a polícia

No início da noite desta sexta-feira (22), um criminoso armado com uma pistola 9mm roubou um veículo Sandero prata no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Pouco tempo depois, a Polícia Militar recebeu informações de que o veículo havia colidido no portão de uma empresa na Estrada do Ganchinho e fugido.

As equipes de policiais militares de CHOQUE foram acionadas e fecharam o cerco na região. O veículo Sandero foi avistado em uma via marginal do Contorno Leste, em Curitiba. Ao tentar realizar a abordagem ao condutor do veículo, houve um confronto e o indivíduo foi baleado.

Os bombeiros foram chamados para prestar socorro, mas o criminoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele, foi apreendida uma pistola 9mm. Vale ressaltar que o criminoso utilizava tornolezeira eletrônica.

O corpo do criminoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba para os procedimentos necessários.

Fonte: plantao190.com.br