Jovem morre em confronto com a PM após roubo de carro em Curitiba

<title>Jovem morre em suposto confronto com a PM após roubo de carro em Curitiba</title> <h1>Jovem morre em suposto confronto com a PM após roubo de carro em Curitiba</h1> Uma suposta troca de tiros registrada na noite desta sexta-feira (22), em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, terminou com um jovem morto.

Segundo apurou a Banda B, o confronto aconteceu horas depois do roubo de um carro, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O suspeito teria envolvimento direto com o crime. Após o roubo, o veículo teria sido usado pelo homem para cometer assaltos em Curitiba e região. Não se sabe, até o momento, se ele agiu sozinho. <img src="https://gazetadobairro.com.br/wp-content/uploads/2022/07/veiculo-roubado.jpg" alt="Veículo Sandero que teria sido roubado no bairro Sítio Cercado"> Ele foi localizado em uma marginal da BR-116 (Contorno Leste), na região do bairro Rio Pequeno, onde houve o confronto. Segundo o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), o jovem estava armado com uma pistola quando roubou o carro. Após o crime, ele teria retirado as placas do veículo e fugido em direção a São José dos Pinhais. Os policiais militares, então, localizaram o suspeito, que não acatou as ordens de parada e atirou contra eles. Houve troca de tiros, e o suspeito morreu após ser baleado. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro ao jovem, mas ele morreu no local. A PM recuperou o veículo roubado e apreendeu uma pistola, um celular, munições e as roupas que teriam sido usadas pelo suspeito para cometer o roubo. De acordo com a corporação, ele era monitorado por tornozeleira eletrônica. ERRATA: A Banda B errou ao informar que a pessoa morta em troca de tiros com a polícia tinha 17 anos de idade. A informação foi repassada, inicialmente, pelo Corpo de Bombeiros, mas corrigida pela Polícia Militar. <h2>Comunicar erro</h2> Comunique a redação sobre erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página. <h3>Confira as <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Notícias de Curitiba e Região</a> na Gazeta do Bairro.</h3> OBS: o título e link da página são enviados diretamente para a nossa equipe.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br