“Jovem morre em confronto com policiais após roubo de veículo em São José dos Pinhais”

Jovem morre em confronto com policiais do BPChoque em São José dos Pinhais

Um jovem perdeu a vida após entrar em confronto com policiais do BPChoque, da Polícia Militar do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais, localizada na Região Metropolitana de Curitiba. O indivíduo estava dirigindo um veículo Renault Sandero, que tinha um alerta de roubo, e recebeu ordens de abordagem na noite de sexta-feira (22), no Contorno Leste.

De acordo com informações da página São José Alerta, o condutor do Sandero efetuou disparos contra os policiais. Em resposta, os agentes revidaram e o jovem acabou não resistindo.

Existe a suspeita de que o veículo tenha sido roubado na região do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, e que o condutor tenha cometido crimes de assalto utilizando o automóvel. No entanto, não é possível afirmar com certeza se o indivíduo que morreu no confronto é o mesmo responsável pelos crimes na capital.

Receba notícias de Curitiba no seu celular

Para ficar por dentro de todas as notícias de Curitiba e região, entre no canal do Whats do RIC.COM.BR. Clique aqui para acessar.

23 de dezembro de 2023, às 15h28.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br