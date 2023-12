“Curitiba enfrenta fortes chuvas e ventos de 31,3 Km/h: Confira os danos e os canais de atendimento emergencial”

Curitiba registra rajadas de vento e chuvas fortes

No fim da manhã deste sábado (23), a cidade de Curitiba registrou rajadas de vento de 31,3 Km/h, acompanhadas de uma precipitação acumulada de chuva de 17 mm, de acordo com dados da Estação Meteorológica da Defesa Civil.

Todos os bairros da capital paranaense foram afetados, com destaque para as regiões do Uberaba, CIC e Pinheirinho, onde foram registradas chuvas fortes.

Registros de ocorrências

A prefeitura de Curitiba registrou 5 ocorrências de queda de galhos e árvores, além de um registro de erosão. Felizmente, não há informações sobre desabrigados ou desalojados.

Canais de atendimento

Em caso de emergências, os canais de atendimento disponíveis são:

199 – Defesa Civil

153 – Guarda Municipal

156 – Prefeitura Municipal de Curitiba

193 – Corpo de Bombeiros

Lembre-se de utilizar esses números apenas em casos de emergência.

Notícias de Curitiba e Região

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro, o principal veículo de comunicação local.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: cbncuritiba.com.br