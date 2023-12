“Cadelinha Laís comove internautas ao não ser adotada em feira de adoção”

Notícias de Curitiba

A cadelinha Laís emociona nas redes sociais

A cadelinha Laís se tornou viral nas redes sociais depois de um vídeo mostrando seu semblante tristonho durante uma feira em Campo Largo, Curitiba. Infelizmente, Laís não foi adotada por nenhuma família que a visitou.

De acordo com a publicação, Laís tem aproximadamente três anos e é de porte pequeno. Ela foi resgatada após ser abandonada em uma área rural e estava correndo atrás dos carros até ser encontrada pelo Instituto SOS 4 Patas Paraná. A equipe responsável pelo resgate realizou a castração e aplicou todas as vacinas necessárias.

No momento, Laís ainda não encontrou um lar. O SOS 4 Patas Paraná está entrevistando todos os interessados para escolher a melhor família possível. Até o momento, 30 pessoas estão respondendo ao questionário de adoção.

O vídeo comoveu muitos usuários das redes sociais, que se sensibilizaram com o olhar triste da cadelinha. Alguns comentários expressaram o desejo de adotá-la e elogiaram sua beleza.

Confira o vídeo emocionante:

Fonte: clickxaxim.com.br