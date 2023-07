“Pedestre é atropelado e perde quase totalmente a orelha após sair de bar em Curitiba”

Atropelamento em Curitiba deixa pedestre em estado grave

Um pedestre, de 58 anos, foi atropelado por um carro na noite desta quinta-feira (20), na Rua Deputado Pinheiro Junior, bairro Umbará, em Curitiba. A vítima foi encaminhada ao hospital em estado grave.

Segundo informações do Dr. Aciolly, do Siate, o pedestre sofreu graves ferimentos, incluindo a perda quase total da orelha direita.

De acordo com testemunhas, a vítima estava em um bar momentos antes do acidente e o atropelamento ocorreu logo após ela sair do estabelecimento. O pedestre foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital do Trabalhador.

Fonte: www.bandab.com.br