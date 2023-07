Homem é assassinado a tiros dentro de barbearia em Curitiba

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Curitiba

Um homem foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (20), dentro de uma barbearia no bairro Cidade Industrial de Curitiba, na zona sul da capital. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

As causas do homicídio não foram esclarecidas. As circunstâncias do caso ainda serão apuradas.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 17h. O cidadão que acionou o telefone 190 não presenciou o crime, mas solicitou o apoio policial após ver a movimentação no local.

Ambulâncias e viaturas foram deslocadas para a barbearia, mas o homem já estava morto. Segundo a PM, a vítima tinha ferimentos de arma de fogo no tórax, braços e pernas.

O suspeito teria fugido do local após fazer os disparos. Ele não foi localizado pelos militares.

Investigação do assassinato na barbearia do CIC

O assassinato na barbearia do CIC será investigado pela Polícia Civil, por meio da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Otimização SEO para notícias de Curitiba

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: paranaportal.uol.com.br