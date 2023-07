“Barbie inspira coleção de sapatos de chocolate na D’Fuhrmann Chocolates”

A boneca mais amada do mundo agora em forma de chocolate

A boneca mais amada do mundo marca presença na D’Fuhrmann Chocolates. A chocolateria artesanal mais tradicional de Curitiba desenvolveu uma coleção de sapatos em chocolate inspirados na Barbie, cujo filme chega ao Brasil nesta quinta (20/7).

Os 5 modelos (Branco Noiva, Poá Preto, Marrom Oncinha, Zebra e o Rosa Barbie) estão arrancando suspiros de mulheres das mais variadas idades.

Uma coleção que está conquistando corações

“A repercussão tem sido sensacional, especialmente pelo fato de as mulheres adorarem um sapato novo. Tem cliente que levou os cinco modelos para curtir a onda rosa com as filhas em casa”, explica a chocolatier Selma Fuhrmann.

Cada unidade do sapatinho de chocolate – pintado delicadamente à mão e com tinta comestível – custa R$64,00 e o modelo varia conforme disponibilidade das lojas. Encomendas também podem ser feitas com previsão de entrega de três dias úteis.

Onde encontrar os sapatos de chocolate da Barbie

A D’Fuhrmann Chocolates tem lojas no Mercado Municipal de Curitiba, na Galeria Suissa e loja de fábrica na Avenida Comendador Franco, 5050, Uberaba; sentido São José dos Pinhais. Pedidos também podem ser feitos pelo site gazetadobairro.com.br.

