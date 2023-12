“Parceria entre Governo e Empresas resulta em mais de 9 mil empregos em Curitiba”

Notícias de Curitiba – Gazeta do Bairro

O Governo do Estado entrega certificados para empresas parceiras

Em 12/12/2023, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, realizou a entrega dos certificados “Empresa Amiga do Trabalhador” para 179 parceiras. A solenidade aconteceu no Palácio das Araucárias e reforçou a importância da parceria entre o Governo e empresários para a promoção de emprego e renda no Paraná.

Ao longo do ano, a Agência do Trabalhador de Curitiba promoveu 27 ações de empregabilidade, resultando em 9.618 colocações com carteira assinada na Capital. Foram realizados mutirões setorizados, voltados para áreas específicas como segurança, saúde e educação. Além disso, foram realizadas ações direcionadas para pessoas com deficiência, pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, jovens, migrantes e pessoas com idade igual ou superior a 50 anos.

O evento Emprega Mais Curitiba também contribuiu para a colocação de trabalhadores em vagas de emprego na cidade. Com cinco edições, o evento descentralizou a intermediação de mão de obra do Sistema Nacional de Emprego e passou pelos bairros Pinheirinho, Boqueirão, Tatuquara, Sítio Cercado e Cidade Industrial.

Destaque para as faixas etárias mais jovens, as seis edições do “Mutirão Força de Trabalho Militar – 1ª Baixa” tiveram grande adesão de empresas parceiras. O mutirão atendeu militares temporários que concluíram o serviço militar obrigatório.

Fonte: www.aen.pr.gov.br