“Vice-prefeito e secretário estadual das Cidades participa de missa no Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba”

Missa no Santuário da Divina Misericórdia, no Umbará

O vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, prestigiou nessa terça-feira (12/12), no Santuário da Divina Misericórdia, no Umbará, a missa anual de encerramento das atividades do movimento TLC (Treinamento de Liderança Cristã – Curitiba), ministrada pelo Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo.

Com a presença de mais de duas mil pessoas, entre padres, clérigo, fiéis e telecistas de vários bairros de Curitiba e da Região Metropolitana, a celebração marcou também as comemorações alusivas ao Dia de Nossa Senhora de Guadalupe e das Américas, também padroeira do movimento TLC.

Comunhão solidária

No evento, Eduardo Pimentel, ao lado do vereador Oscalino do Povo, destacou a importância do movimento TLC de Curitiba para promover a comunhão entre a fé e a comunidade para se espalhar os valores humanos de solidariedade e responsabilidade social.

“O movimento dos telecistas de jovens desempenha um papel social, de respeito à fé e de conscientização da sociedade sobre os princípios cristãos e humanitários há mais de 30 anos, com grande impacto social para nossa cidade (Curitiba) e para todo o Brasil”, disse.

Movimento Cristão

O TLC é um movimento da Igreja Católica fundado pelo padre Harold Rahm, na década de 1960. Na proposta oficial, tem como objetivo principal ser a “porta” de entrada para o jovem à Igreja. Em Curitiba e na Região Metropolitada, o movimento divide-se em setores gerais sediados nos bairros Atuba, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Guaíra, Orleans, Pinheirinho, Xaxim e Sítio Cercado. Na RMC, o grupo também existe nas cidades de Colombo e São José dos Pinhais.

Acesso social

Nessa terça-feira (12/12), durante a missa de encerramento do movimento TLC, o Arcebispo Dom Peruzzo destacou a importância da missão de evangelizar do grupo em locais considerados quase inacessíveis para a Igreja Católica.

“Vocês, jovens do movimento de telecistas, são uma grande potência em Curitiba e chegam em ambientes onde a Igreja (Católica) jamais chega. Por isso, encontrem aqueles que não foram apresentados à palavra de Deus, perdidos com as drogas, em sofrimento pelas frustrações, em relacionamentos de rupturas, por violências diversas

