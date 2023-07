Origem do Guiness Book: história surpreendente

Em 1954, na Irlanda, Hugh Beaver realizava uma caçada quando chegou à conclusão que não havia conseguido abater nenhum tarambola porque o pássaro era muito veloz.

No final da tarde, início da noite, encontrou com seus amigos e disse que não havia caçado nenhum pássaro, pois segundo ele era o mais rápido que existia. Discutiu um pouco com seus amigos, mas sem chegar a nenhum consenso, nessa época não existia livro ou enciclopédia que pudesse oferecer informações concretas.

Hugh era diretor-executivo da Arthur Guiness, Son And Company, empresa que fabrica a cerveja Guiness, e fixou na mente a ideia de criar um livro que reunisse todos os tipos de recordes.

Colocar a ideia em prática não era trabalho fácil, mas Hugh contou com a ajuda dos gêmeos Norris e Ross Mcwhirter, jornalistas que juntaram uma grande quantidade de fatos e números.

Depois de quatro meses Hugh e os gêmeos reuniram e publicaram o primeiro Guiness Book, primeiramente com 198 páginas. Depois de quatro meses de publicação o livro foi considerado o mais vendido do gênero não-ficção na Inglaterra.