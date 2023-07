Origem do bolo de aniversário e das velas: Curiosidades

Aniversário

A origem do bolo de aniversário e das velas.

O aniversário é uma data especial em que celebramos mais um ano de vida. E uma das tradições mais populares nessa comemoração é o bolo de aniversário com velas. Mas você sabe de onde surgiram essas tradições?

A origem do bolo de aniversário remonta à Grécia Antiga. Os gregos costumavam fazer bolos redondos em homenagem à deusa Artemis, conhecida como a deusa da caça e da lua. Esses bolos eram decorados com velas, que representavam a luz da lua.

Já a tradição de acender as velas no bolo de aniversário tem suas origens na Roma Antiga. Os romanos acreditavam que as velas tinham o poder de afastar os maus espíritos. Por isso, acendiam velas nos bolos de aniversário como forma de proteção e desejo de boa sorte para o aniversariante.

Com o passar dos séculos, essas tradições se espalharam pelo mundo e foram se modificando de acordo com as diferentes culturas. Atualmente, o bolo de aniversário é uma presença quase obrigatória em qualquer festa de aniversário, e as velas representam os desejos de felicidade e prosperidade para o aniversariante.

