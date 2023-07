Origem da famosa expressão “bode expiatório”: descubra como surgiu a popular forma de culpar alguém por algo que não fez. Curiosidades

Como surgiu a famosa expressão “bode expiatório”?

Confira como originou-se a expressão tão popular usada quando alguém acaba pagando pelo que não fez.

Curiosidades

A expressão “bode expiatório” tem sua origem na antiguidade, mais especificamente no Antigo Testamento da Bíblia. No livro de Levítico, há uma passagem que descreve um ritual realizado pelo povo de Israel durante o Dia da Expiação. Nesse ritual, um bode era escolhido para ser o portador dos pecados do povo e, após receber as culpas, era enviado ao deserto, levando consigo os pecados do povo.

O termo “bode expiatório” passou a ser usado para se referir a alguém que é injustamente responsabilizado por algo que não fez. Essa pessoa acaba sendo colocada como culpada, mesmo sem ter cometido o ato em questão. A expressão se popularizou e é utilizada até hoje para descrever situações em que alguém é injustamente culpado ou responsabilizado por algo.

Portanto, a expressão “bode expiatório” surgiu a partir de um ritual religioso antigo e passou a ser utilizada para descrever situações em que alguém é injustamente culpado. É interessante observar como expressões antigas continuam presentes em nosso vocabulário, mesmo com o passar dos séculos.

Fonte: gazetadobairro.com.br

Fonte: Brasil Escola