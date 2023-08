“Operações policiais combatem roubo a pedestres em cinco bairros do Paraná”

Operações policiais no Paraná

Operação “Cavalo Louco”

No dia de hoje (02/08), foram realizadas duas operações policiais de cumprimento de mandado no estado do Paraná. A primeira delas, chamada de “Cavalo Louco”, teve como objetivo combater o crime de roubo a pedestres em diversos bairros da região.

Os criminosos abordavam as vítimas enquanto estavam de bicicleta, dificultando qualquer reação, e roubavam seus pertences. Para combater essa prática criminosa, o 11º Distrito da Capital liderou a operação, contando com a participação de equipes da Polícia Civil (FERA), Guarda Municipal (GOC e GOE) e Polícia Militar do Paraná (ROTAM 12 BPM, 20 BPM/1°CRPM, BPRONE/CME, BPTRAN e CIROCAM/CPE).

