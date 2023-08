“Operação Cavalo Louco prende cinco suspeitos de roubos de correntes de ouro em Curitiba”

Investigação: Cinco suspeitos de roubos de correntes de ouro são presos em Curitiba

Por Carol Nery e Antonio Nascimento em 02 de agosto, 2023 às 11h02.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a Operação Cavalo Louco, que resultou na prisão de cinco suspeitos de cometer roubos de correntes de ouro na região sul de Curitiba. A ação ocorreu no bairro Parolin, na capital paranaense, na manhã desta quarta-feira (2).

Além das prisões, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Durante as buscas, uma sexta pessoa foi presa em flagrante por porte de drogas.

A associação criminosa, que agia nas ruas e calçadas de diversos bairros de Curitiba, tinha como modus operandi roubar joias, celulares e outros bens das vítimas e fugir rapidamente, muitas vezes utilizando bicicletas. A Operação Cavalo Louco contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Guarda Municipal.

De acordo com as investigações, mais de 50 boletins de ocorrência foram registrados relacionados a essa ação criminosa. Os suspeitos atuavam principalmente nos bairros Água Verde, Portão, Novo Mundo e Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O delegado Eric Guedes, do 11º Distrito Policial, afirmou que ainda há mais pessoas a serem localizadas.

“Nessa primeira fase, vamos identificar os responsáveis pelos furtos e, em uma segunda fase, vamos investigar os receptadores, que são aqueles que recebem as joias e incentivam os furtos”, afirmou o delegado.

Os suspeitos são jovens e possuem passagens anteriores pela polícia, muitos deles envolvidos com o tráfico de drogas, segundo Guedes.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bandab.com.br