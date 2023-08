“Operação Cavalo Louco desmantela quadrilha de roubo de correntes e celulares em Curitiba”

Operação Cavalo Louco: Combate ao Roubo de Correntes e Celulares em Curitiba

Operação Cavalo Louco: Combate ao Roubo de Correntes e Celulares em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quarta-feira (2) a operação Cavalo Louco. Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão contra suspeitos que usavam bicicletas para cometer crimes de roubos de correntes e de celulares na região central de Curitiba.

De acordo com o repórter cinematográfico Diogo Cordeiro, da RICtv, desde as primeiras horas desta quarta, os policiais cumprem os mandados nos bairros Água Verde, Portão, Guaíra, Novo Mundo, Cidade Industrial de Curitiba (CIC), e também nas praças do Japão e Afonso Botelho.

A operação recebeu esse nome por conta do modo como os suspeitos agiam contra as vítimas. Os indivíduos após pegarem objetos das vítimas saiam com muita pressa, como um ‘Cavalo Louco’.

Notícias de Curitiba e Região

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ricmais.com.br