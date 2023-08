“Quadrilha especializada em roubo de correntes de ouro é desmantelada em operação policial em Curitiba”

Operação policial desmantela quadrilha especializada em roubo de correntes de ouro em Curitiba

Uma quadrilha especializada no roubo de correntes de ouro está sendo alvo de uma operação policial na manhã desta quarta-feira (2) em Curitiba. A ação, que acontece no bairro Parolin, na capital paranaense, conta com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal.

Investigações apontam para mais de 50 ocorrências relacionadas ao grupo criminoso

De acordo com a Polícia Civil, foram registrados mais de 50 boletins de ocorrência relacionados às ações criminosas da quadrilha. Os suspeitos atuavam em diversos bairros de Curitiba, como Água Verde, Portão, Novo Mundo e a CIC.

Modus operandi: roubo de correntes de ouro

Durante a prática dos crimes, os membros da quadrilha roubavam as correntes de ouro do pescoço das vítimas. A ação criminosa gerou grande preocupação na cidade, levando à intensificação das investigações e à realização desta operação policial.

Detalhes da operação serão divulgados ao longo do dia

A Polícia Civil deverá fornecer mais informações sobre a operação ao longo do dia. A ação visa desmantelar a quadrilha e garantir a segurança da população curitibana.

